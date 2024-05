Marchetti – Conte la scelta giusta per ripartire

(Di martedì 28 maggio 2024) LUCAA RADIO MARTE: “soluzioneper. Il piano B è Pioli, ma al momento non ci sono contatti”.“rappresenta la medicinaper risollevare ambiente e squadra dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. La trattativa ha avuto un’accelerazione dopo il rifiuto di Gasperini a venire a Napoli per restare all’Atalanta. Al momento, resiste anche la candidatura di Pioli ma molto dietro rispetto a quella di. Si discute di dettagli che hanno una loro importanza: non è tanto la questione economica il nodo, quanto la durata (vuole un triennale senza opzioni, vuole un progetto duraturo) e il progetto. Il leccese rappresenta un acceleratore e un allenatore di grandissimo livello: lui dà tutto per le sue squadre e pretende tantissimo da società e calciatori, e in primis da sé stesso.

