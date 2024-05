Marche redditi su Ma sono già bruciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Crescono idei marchigiani ma l’inflazione spazza via ogni entusiasmo. Ammontano a 24,9 miliardi di euro idichiarati nel 2023 da 1,1 milioni di contribuenti marchigiani, con un valore medio di 22.413 euro. Rispetto all’anno precedente, il reddito medio complessivo per contribuente aumenta di 1.067 euro, corrispondente ad un incremento del 5%. "Tra il 2021 e il 2022 c’è stato un significativo incremento dei, confermando la ripresa post Covid. Anche nelle, tuttavia, questo risultato è stato di fatto neutralizzato da un’inflazione che nel 2022 si è attestata al 7,6%, con la conseguenza di una perdita del potere di acquisto per contribuenti e famiglie", spiega Marco Amichetti, Ires Cgil La fotografia territoriale, continua Amichetti, "ci consegna grandi differenze territoriali, accentuate da fenomeni di spopolamento, invecchiamento e marginalizzazione.