Marcello Masi lascia Rai ma non c' entra TeleMeloni | i motivi svelati

(Di martedì 28 maggio 2024) Sarà di nuovoil volto di Camper su Rai1, il programma che sostituirà È Sempre Mezzogiorno! di Antonella Clerici durante la pausa estiva a partire da lunedì 3 giugno 2024. L'imminente nuova edizione di Camper sarà un momento carico di significato per il giornalista che si prepara a salutare il pubblico tv dopo una lunga carriera, annunciando il suo ritiro e il pensionamento. In una intervista rita alla rivista DiPiù Tv ha dichiarato la sua decisione che nulla ha a che fare (per una volta) con: "Camper è il mio ultimo programma. Ho deciso che dopo questa edizione lascerò la Rai e andrò in pensione. Ho 65 anni e la mia professione mi ha dato tantissimo (…) È giunto il momento di pensare ad altro." La decisione dire la tv segna la fine di un lungo viaggio professionale per

