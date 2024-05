Marcello Masi annuncia l’addio alla televisione dopo la prossima edizione di Camper

(Di martedì 28 maggio 2024) Personaggi Tv.hato cheladi, che andrà in onda a partire dal 3 giugno 2024 su Rai 1, dirà addiopubblica. Prima di lasciare la Rai però,si occuperà della conduzione di, che andrà in onda per tutto il periodo estivo al posto di È sempre mezzogiorno. Rispetto all’anno scorso, il programma estivo quest’anno subisce delle modifiche negli orari e nella durata. La versione itinerante,in viaggio inizierà alle 11.30, mentre la versione in studio, con, andrà in onda dalle 12 alle 13.30. Perché il conduttore ha deciso di lasciare la? (Continuale foto) Leggi anche: “Otto e mezzo”, Massimo Cacciari perde il controllo in diretta (VIDEO) Leggi anche: Angelina Mango, look sfrenato da Cattelan: è bufera La lunga carriera diNel corso della sua carriera professionale,ha condotto vari spin off di Linea Verde e, dal 2011 al 2016, è stato direttore del Tg2.

Quando finisce “È sempre mezzogiorno” a giugno 2024 Antonella Clerici va in vacanza - Quando finisce “È sempre mezzogiorno” a giugno 2024 Antonella Clerici va in vacanza - Nel mese di giugno, la programmazione delle reti Rai subirà modifiche sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana. Nel pomeriggio, saranno trasmesse le repliche di “Un passo dal cielo”, la po ... tag24