(Di martedì 28 maggio 2024)(US Rai) L’imminente nuova edizione di(dal 3 giugno su Rai1) avrà un sapore particolare per. Sarà, infatti, il suoimpegno da conduttore. Finita la trasmissione estiva del mezzogiorno, il giornalista ha intenzione, infatti, di andare in. “è il mio: ho deciso che dopo questa edizionela Rai ein. Ho 65 anni e la mia professione mi ha dato tantissimo (…) E’ giunto il momento di pensare ad altro“ ha dettosulle pagine di DiPiù Tv. Nel corso della sua carriera professionale,ha condotto vari spin off di Linea Verde e, dal 2011 al 2016, è stato direttore del TG2. Nel 2020 ha presentato La Vita in Diretta Estate al fianco di Andrea Delogu.

Marcello Masi annuncia: «Camper è il mio ultimo programma. Lascerò la Rai e andrò in pensione» - marcello masi annuncia: «Camper è il mio ultimo programma. Lascerò la Rai e andrò in pensione» - L’imminente nuova edizione di Camper (dal 3 giugno su Rai1) avrà un sapore particolare per marcello masi. Sarà, infatti, il suo ultimo impegno da conduttore. Finita la trasmissione estiva del mezzogio ... davidemaggio

Marcello Masi lascia la Rai: “Camper ultimo programma prima della pensione” - marcello masi lascia la Rai: “Camper ultimo programma prima della pensione” - Come nella passata estate, alla conduzione della versione in studio ci sarà marcello masi (la versione itinerante, in onda prima di mezzogiorno, sarà condotta invece da Tinto con Lorella Boccia), che ... lanostratv

Camper torna su Rai 1 e fa tappa nel Cilento - Camper torna su Rai 1 e fa tappa nel Cilento - Le telecamere della Rai tornano nel Cilento. Il 3 giugno prima puntata di Camper e tra le tappe della trasmissione ci sarà Giungano ... infocilento