Marcell Jacobs tranquillizza | Non sono preoccupato le gambe vanno Prima parte migliorata

(Di martedì 28 maggio 2024)è apparso decisamente sottotono a Ostrava (Repubblica Ceca), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso un alto 10.19 con vento nullo, chiudendo al terzo posto alle spalle del canadese Andre De Grasse (10.10) e del giamaicano Ryiem Forde (10.17). Si tratta di un passo indietro per il velocista lombardo, che aveva incominciato la stagione con il 10.11 di Jacksonville (USA) e che poi si era espresso in 10.07 a Roma. Ci si aspettava un deciso miglioramento dadel Messia dell’atletica tricolore, che invece non è mai entrato in gara:nza migliore rispetto alle ultime due uscite, ma dopo quaranta metri si è un po’ spenta la luce e proprio sull’amato lanciato è mancata la miglior versione dell’azzurro.