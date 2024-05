Marcell Jacobs solo terzo posto nei 100 Metri al Meeting di Ostrava

(Di martedì 28 maggio 2024)non è andato oltre ilnei 100aldi, in Repubblica Ceca. Il campione olimpico ha fermato il cronometro su 10?19, un risultato deludente rispetto al tempo di 10?07 fatto segnare a Roma lo scorso 28 maggio. La vittoria della gara è andata al canadese Andre De Grasse, che ha corso in 10?10, un tempo non eccezionale ma sufficiente per superare la concorrenza. Il secondoè stato conquistato dal giamaicano Ryiem Forde con un tempo di 10?17.ha espresso la sua insoddisfazione per la performance: «Ho avuto qualche problema dopo i 40, le mie gambe non giravano, non avevo potenza, non avevo velocità. Dovrò riguardare la gara col mio allenatore per capire meglio visto che fra due giorni dovrò gareggiare di nuovo».

"Le gambe non giravano, non avevo potenza, analizzeremo la gara", dice l'azzurro Ostrava (REPUBBLICA CECA) - Marcell Jacobs non brilla al Golden Spike di Ostrava , Meeting di fascia Gold del Continental Tour. A dieci giorni dagli Europei di Roma, il campione olimpico chiude solo al terzo posto i ... ilgiornaleditalia

Ostrava , 28 mag. (Adnkronos) – Il campione olimpico Marcell Jacobs non è andato oltre i 10.19 nei 100 metri del ‘Golden Spike’ di Ostrava in Repubblica Ceca, chiudendo al terzo posto dietro il compagno di allenamento Andrè De Grasse, che si aggiudica la prova in 10.10, e al giamaicano Ryiem Forde, ... calcioweb.eu

Marcell Jacobs, quanta fatica: nei 100 metri di Ostrava è terzo in 10.19 - Marcell jacobs, quanta fatica: nei 100 metri di Ostrava è terzo in 10.19 - LIVE Ostrava: Sibilio al successo con 48.25 (in aggiornamento) Notizie e risultati in aggiornamento dal Golden Spike in Repubblica Ceca. ritorno per l'azzurro nei 400 ostacoli, Fabbri trionfa con ... informazione

Ostrava: Fabbri trionfa in 22,40, bentornato Sibilio - Ostrava: Fabbri trionfa in 22,40, bentornato Sibilio - Sabato 8 giugno l’ora della verità. 100 METRI - Non può essere soddisfatto il campione olimpico dei 100 metri Marcell jacobs (Fiamme Oro), terzo sulla pista bagnata del Golden Spike con 10.19 (vento 0 ... fidal

Atletica, Jacobs delude anche a Ostrava: allarme per Roma. Fabbri da urlo, Dosso stavolta non brilla - Atletica, jacobs delude anche a Ostrava: allarme per Roma. Fabbri da urlo, Dosso stavolta non brilla - Invece dopo una buona partenza, il velocista azzurro non riesce a distendersi e chiude al terzo posto nella corsa vinta dal canadese De Grasse. Per l’azzurro solo un 10”19 che lascia brutte sensazioni ... sport.virgilio