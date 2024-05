Marcell Jacobs quanta fatica | nei 100 metri di Ostrava è terzo in 10 19

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Parlare di allarme è forse esagerato, maancoraa trovare la forma fisica e i tempi dei giorni migliori. A dieci giorni dall’Europeo di Roma e a un paio di mesi dalle Olimpiadi di Parigi, il velocista, al Golden Spike di, meeting del Gold del Continental Tour, non va oltre unposto nei 100. Piazzamento a parte, preoccupano soprattutto i tempi: ancora una volta non riesce infatti ad abbassare il crono sotto i dieci secondi e si deve accontentare di un deludente 10.19.si vede superare al traguardo dal canadese e compagno di allenamento alla corte di Rana Reider, Andre De Grasse, primo con 10.10 e dal giamaicano Ryiem Forde, secondo in 10.17. "È stata una brutta gara – ha detto–, devo capire cosa è successo.

