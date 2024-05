Marcell Jacobs pronto a sfidare la concorrenza a Ostrava | obiettivo nove secondi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Dieci è un numero ricorrente nella stagione del campione olimpico dei 100 metri. A dieci giorni dall’ultima uscita stagionale e sempre a dieci giorni dalla prova dell’Europeo di Roma, l’azzurro torna in gara oggi con la speranza di abbassare il season best e scendere sui. In Repubblica Ceca, a, insieme a altri sette compagni di Nazionale, scende in pista al Golden Spike, meeting gold del Continental Tour. Il 18 maggio, a Roma ha fermato il cronometro a 10.07. Ci si aspetta di più a poco tempo da Parigi 2014. Apotrebbe stimolarlo la: su tutti il britannico Jeremiah Azu, primo a infrangere la barriera dei 10n Europa quest’anno (9.97), il compagno d’allenamento Andre De Grasse e l’altro inglese Reece Prescod.