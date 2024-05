Marcell Jacobs indietreggia | prova opaca a Ostrava il tempo si alza Allarme versi gli Europei?

(Di martedì 28 maggio 2024)non ha rispettato le attese della vigilia, compiendo un passo indietro al Golden Spike di(Repubblica Ceca), tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera). Il Campione Olimpico dei 100 metri si è espresso in un altissimo 10.19 (vento nullo), chiudendo al terzo posto alle spalle del canadese Andre De Grasse (10.10) e del giamaicano Ryiem Forde (10.17). Il velocista lombardo non è apparso in forma, facendo decisamente peggio rispetto a quanto corso nelle prime due uscite stagionali: dopo il 10.11 di Jacksonville e il 10.07 di Roma, ci si aspettava un progresso da parte del Messia dell’atletica tricolore e invece è arrivata una prestazione che accende dicampanelli d’quando mancano dieci giorni aglidi Roma.

