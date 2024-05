Mantovani Unimib | Durante il covid abbiamo riscoperto le sue possibilità

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) – "vissuto una rivoluzione tecnologica che ci ha spinti a cambiare il nostro modo di fare lezione. Ilha imposto però un'accelerazione fortissima, drammatica per alcuni versi, facendoci scoprire tante opportunità e soprattutto facendoci cogliere il valore della non contrapposizione tra l'online e l'offline. Mentre facevo lezione in quel periodo, ho comprato .