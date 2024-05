Mano tesa a Vivendi e società più snella La nuova Tim secondo Figari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) C’è una vecchia Tim e una. E quella, a sentire la presidente dell’ex Telecom, Alberta, nominata lo scorso aprile al fianco del riconfermato ceo, Pietro Labriola, sarà decisamente più, scattante, con ogni probabilità competitiva. Nelle settimane in cui si decide il destino della vendita di Netco (rete primaria e secondaria) alla cordata Kkr-Tesoro-Cdp, l’occasione per provare a tracciare un futuro di Telecom è arrivata con la relazione dell’Organismo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete, alla Camera. In questi giorni l’Antitrust europea è impegnata nell’esaminare l’operazione (che il presidente dell’Organo di vigilanza, Antonio Martusciello, ha paragonato a uno tsunami, soprattutto sul versante regolatorio) che porterà gli asset di rete di Tim tra le braccia dellacordata, per circa 22 miliardi, ponendo fine al modello verticale che ha contrassegnato gli ultimi decenni dell’ex monopolista.