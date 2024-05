Manifestanti pro Palestina occupano i binari della stazione di Bologna | sospesa la circolazione dei treni

(Di martedì 28 maggio 2024) Alcune centinaia di giovaniper lahanno occupato idal primo al sestoCentrale di. Sventolano bandiere palestinesi e gridano ‘libertà’. Per motivi di sicurezza è stata quindilasulla linea tradizionale, in superficie. La linea Alta Velocità, che scorre dallasotterranea, invece, non ha subito interruzioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

Corteo pro Palestina occupa la stazione di Bologna, traffico ferroviario interrotto - Circa 1.500 manifestanti hanno preso possesso dei primi quattro binari, scandendo slogan come "se non cambierà, Intifada sarà". Attualmente, gli attivisti continuano a occupare i binari, intonando ...

Corteo pro-Palestina a Bari: manifestanti in corso Cavour - Questa mattina la manifestazione: i partecipanti si sono soffermati all'altezza di via Calefati, dove ha sede il consolato di Israele