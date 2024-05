Manifestanti pro Palestina occupano i binari della stazione di Bologna | circolazione sospesa Intervengono le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Alcune centinaia di giovaniper lahanno occupato poco dopo le 19 idal primo al sestoCentrale di. Sventolavano bandiere palestinesi e gridavano “Fino alla fine” e “libera”. Per motivi di sicurezza è statalasulla linea tradizionale, in superficie. La linea Alta Velocità, che scorre dallasotterranea, invece, non ha subito interruzioni. Sono intervenute lee poco prima delle 21 Trenitalia ha fatto sapere che il traffico stava gradualmente riprendendo. In ritardo molti treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .