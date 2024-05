Manifestanti pro-Palestina occupano binari della stazione di Bologna | treni bloccati

Attimi di tensione a Vicenza , dove manifestanti pro-Palestina in corteo verso Camp Ederle sono stati bloccati da un cordone di agenti. Dopo un breve contatto, i poliziotti si sono spostati ed il corteo ha proseguito la propria marcia verso la base militare USA. L'articolo Tensioni a Vicenza al ... ilfattoquotidiano

Sono alcune centinaia i giovani manifestanti per la Palestina che stanno occupando i binari della Stazione Centrale di Bologna. A quanto si è appreso l'occupazione riguarda i binari che vanno dal

