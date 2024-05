Mandarini | Conte garanzia di una rinascita

(Di martedì 28 maggio 2024) Fabio, giornalista è intervenuto a “Calciomania”. Durante la trasmissione di Radio CrC ha parlato del Napoli, die di Di Lorenzo.su“Quando si parla di giocatori e allenatori, i discorsi di simpatia e antipatia non esistono.ha uno spessore enorme, è ladi unae di una rifondazione votata alla voglia di vincere perchè quando punti su, punti su un allenatore che non vede altro se non l’obiettivo. Il Napoli non può vivere altre stagioni come quella appena conclusa e viverla dopo lo scudetto poi, ha fatto ancora più male. Quando parli condevi pensare al progetto perchè è un allenatore progettuale che non si limita al breve termine. Se abbracci, abbracci un progetto a lungo termine e la lungimiranza è anche unaper i tifosi.

