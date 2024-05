Manca il braccialetto elettronico resta in carcere il marito dell’influencer Siu

(Di martedì 28 maggio 2024) Jonathan Maldonato,Soukaina El Basri, nota come Siu, è ancora detenuto neldi Biella nonostante l’ordine di scarcerazione emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il Gip ha convalidato l’arresto di Maldonato, disponendo la sua scarcerazione con l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie, tuttavia, la scarcerazione è stata bloccata dallanza di un, necessario per monitorare i suoi spostamenti. L’avvocato difensore di Maldonato, Giovanna Barbotto, ha confermato che la pratica per ottenere il dispositivo è stata avviata urgentemente, ma ilnon è ancora disponibile. Maldonato, 37 anni, è stato arto con l’accusa di tentato omicidio della moglie, attualmente ricoverata in ospedale con una ferita al petto.

