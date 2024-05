(Di martedì 28 maggio 2024) Come vicepresidenti sono stati nominati Jader Sabbi e Carla Reggiani Èdi lungo corso, ladeie dirigenti privatiper i prossimi quattro anni. A riconfermarla, per il secondo mandato consecutivo, il nuovo consiglio direttivo, scelto nel corso dell’assemblea elettiva degli associati aEmilia-Romagna che si è .

Pasquale Finicelli era Mirko dei Bee Hive nella serie Love me Licia con Cristina D'Avena. Oggi ha 60 anni, lavora come factotum per un manager e ha una figlia. Su Fanpage.it ha raccontato la sua vita dopo Mirko , il legame ancora forte con Sebastian Harrison, Manuel De Peppe e Luciano De Marini, il ... fanpage

Manageritalia: Cristina Mezzanotte rieletta presidente dei manager emiliano-romagnoli - manageritalia: cristina Mezzanotte rieletta presidente dei manager emiliano-romagnoli - Bologna, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) - È cristina Mezzanotte, manager di lungo corso, la presidente dei manager e dirigenti privati ... notizie.tiscali

Tripletta di nuovi inserimenti in Lombardia per la rete Fineco - Tripletta di nuovi inserimenti in Lombardia per la rete Fineco - Al 30 aprile scorso Fineco vantava un patrimonio nel segmento della consulenza finanziaria e del Private Banking pari a 59,6 miliardi di euro. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal ... milanofinanza

Cristina Scocchia: «Con tre carte in mano ho fatto poker» - cristina Scocchia: «Con tre carte in mano ho fatto poker» - cristina Scocchia, l'AD di Illy caffè, si racconta in un'autobiografia e ci spiega un punto di vista controcorrente su empowerment femminile e leadership ... vanityfair