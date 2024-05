Manageritalia | Cristina Mezzanotte rieletta presidente dei manager emiliano-romagnoli

Bologna, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) – È Cristina Mezzanotte , manager di lungo corso, la presidente dei manager e dirigenti privati emiliano romagnoli per i prossimi quattro anni. A riconfermarla, per il secondo mandato consecutivo, il nuovo consiglio direttivo, scelto nel corso dell?assemblea ... calcioweb.eu

Come vicepresidenti sono stati nominati Jader Sabbi e Carla Reggiani È Cristina Mezzanotte, manager di lungo corso, la presidente dei manager e dirigenti privati emiliano romagnoli per i prossimi quattro anni. A riconfermarla, per il secondo mandato consecutivo, il nuovo consiglio direttivo, ... sbircialanotizia