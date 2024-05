Mamma abbandona la figlia 16enne sul Gra per un’insufficienza in latino | denunciata

(Di martedì 28 maggio 2024) Una storia incredibile arriva da Roma. Una donna ha deciso dire lasul Grande Raccordo Anulare a causa di una insufficienza in. Un gesto folle che le è costato una denuncia per maltrattamento di minori. A notare per primi la ragazzina che camminava a ridosso della galleria Appia sono stati i vigili del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), rimasti poi senza parole di fronte al racconto della giovane.Leggi anche: Neonato morto sulla nave da crociera, cambia l’accusa alla: “È abbandono, non omicidio” Il racconto dellalascia senza parole i vigili “Io e mia madre abbiamo litigato per un 5 ine mi ha fatto scendere dalla macchina”, queste le prime parole pronunciate dalladi fronte ai vigili.

