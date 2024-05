Maltempo nelle Marche ancora temporali | ecco dove

(Di martedì 28 maggio 2024) Ancona, 28 maggio 2024 - È prorogata fino alla mezzanotte di giovedì (30 maggio) l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile delle. Secondo il bollettino pubblicato dall'Amap (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca), dalla tarda mattinata e per il pomeriggio di domani sono previsti rovesci osparsi anche di forte intensità che interesseranno le aree interne, collinari e costiere sia centrali e che meridionali della regione. Altrove sono attesi fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale ma con minore intensità. Mare poco mosso. Dalla serata progressivo esaurimento delle precipitazioni., previstiLe previsioni di giovedì 30 maggio Giovedì cielo nuvoloso sulla fascia collinare,dalla tarda mattinata si registreranno rovesci odi forte intensità.

