Maltempo e danni in Emilia Romagna | abbattuta la produzione di grano

(Di martedì 28 maggio 2024) Ferrara, 28 maggio 2024 – Si incurva ladiin: una flessione che si registra per il secondo anno consecutivo, portando la coltivazione sensibilmente al di sotto della media del quinquennio su un’estensione complessiva di 235mila ettari tratenero e duro. L’analisi di Confagricoltura è chiara, e a causa dell’ondata diil 50% della superficie regionale si è allettata (la pianta si è ripiegata fino a terra a causa di vento e pioggia, ndr) e in alcune province, come Ravenna, Ferrara e Bologna, questa percentuale è anche superiore. Grandine, frutteti distrutti a Forlì: “Stimiamo 80 milioni di” Temporali, raffiche di vento e grandinate hanno sferzato ilnella delicata fase di formazione delle cariossidi, cioè nel momento in cui si determinano peso e caratteristiche qualitative, entrambi aspetti rilevanti soprattutto per i grani duri e grani teneri di forza.