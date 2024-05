Maltempo allerta meteo gialla per temporali in sette regioni per mercoledì 29 maggio

(Di martedì 28 maggio 2024) Per la giornata di domani,29, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’sudel Centro-Sud e parte del Nord. Sono previstidi forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili grandinate in alcune zone. Di seguito i dettagli dell’e lecoinvolte:Coinvolte: Veneto Marche Umbria Abruzzo Molise Basilicata Calabria Zone Interessate dall’: Rischio Idraulico (): Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Centro-ntrionale, Versante Jonicontrionale; Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro; Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere; Rischio): Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Centro-ntrionale, Versante Jonicontrionale; Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4; Rischio Idrogeologico (): Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro; Calabria: Versante Jonico Centro-ntrionale, Versante Jonicontrionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Temporali improvvisi e intensi dalle 14 alle 22 di oggi: la Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emana to un avviso di allerta meteo con conseguente criticità gialla sulle zone 2 (Alto Volturno e Matese); ... anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comune di Benevento in merito alle condizioni meteo rologiche nel Sannio: “In ragione dell’ allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 14:00 alle 22:00 di oggi 28 maggio, è stato emesso un ... anteprima24

Attesi domani , mercoledì 29 maggio , temporali con forti raffiche di vento e locali grandinate in alcune zone del Centro-Sud e parte del Nord. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un' allerta meteo gialla in sette regioni .Continua a ... fanpage

Allerta Meteo della Protezione Civile: in arrivo Temporali, raffiche di Vento e Grandinate - Allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo Temporali, raffiche di Vento e Grandinate - Nella giornata di Mercoledì 29 maggio è possibile che si verifichino alcuni temporali anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate in particolare sulle aree int ... ilmeteo

Allerta meteo ridotta in Veneto: due bacini rimangono sotto osservazione - Allerta meteo ridotta in Veneto: due bacini rimangono sotto osservazione - Mercoledì si prevede in prevalenza tempo stabile salvo modesta variabilità pomeridiana ... Tale criticità idraulica gialla è riferita al tratto terminale del fiume Adige dove localmente, sono state ... veronasera

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 29 maggio: le regioni a rischio - Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 29 maggio: le regioni a rischio - Attesi domani, mercoledì 29 maggio, temporali con forti raffiche di vento e locali grandinate in alcune zone del Centro-Sud e parte del Nord ... fanpage