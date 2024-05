Malore in aereo per Mike Tyson | come sta adesso?

(Di martedì 28 maggio 2024)sta l’ex pugile Preoccupazione per le condizioni di salute di. L’ex campione di pulitalo ha avuto, nelle ultime ore un. Dal suo staff hanno fatto sapere: “Ha avuto una fortissima nausea e delle vertigini mezz’ora prima dell’atterraggio a Los Angeles da Miami. Per fortuna il team medico è intervenuto subito, ha avuto il riacutizzarsi di un’ulcera. Per fortunasi è ripreso alla grande“ Stando alle prime ricostruzioni, il 57enne avrebbe avuto nuovi problemi per il riacutizzarsi di un’ulcera. Il volo su cui era a bordoera in ritardo quando poi è stato richiesto, in volo, l’assistenza di un medico per l’americano. Leggi anche: “” la serie sulla vita dell’ex pugileNon un buon segnale visto che a breve tornerà sul ring.

