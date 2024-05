Maldini Milan in estate ci potrebbe essere anche l’ADDIO AI ROSSONERI Ecco cosa filtra sul mercato

Ex Milan , Kalinic ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: il 36enne attaccante croato ha appeso gli scarpini al chiodo. ecco il suo nuovo ruolo L’ex Milan Nikola Kalinic ha detto basta con il calcio giocato. Il 36enne attaccante croato, che in Italia ha vestito le maglie anche di ... dailymilan

Buongiorno Milan , si COMPLICA la corsa per il difensore del Torino! Le NOVITA’ sull’interesse di Napoli ed Inter in ottica calciomercato Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, aumenta la concorrenza per Alessandro Buongiorno , obiettivo del calciomercato Milan . Il ... calcionews24

Fondo americano, termina oggi la due diligence. Ecco le novità in casa Salernitana - Fondo americano, termina oggi la due diligence. ecco le novità in casa Salernitana - ecco perchè la Salernitana vuole prendersi ancora un po ... In ogni caso l’attuale amministratore delegato Maurizio milan resterà. Sono questi giorni decisivi per il futuro della Salernitana. Entro la ... tuttosalernitana

La Roma prende il volo: riscatto saltato e addio Milan - La Roma prende il volo: riscatto saltato e addio milan - ecco la situazione. Magari se ne parlerà in Australia Un figlio d’arte per la Roma. Un nome che quando uno lo sente lo associa solo ed esclusivamente al milan. Ma, nei prossimi anni, magari si ... asromalive

Milan, Tiago Santos più di Emerson Royal: i fattori che favoriscono il portoghese - milan, Tiago Santos più di Emerson Royal: i fattori che favoriscono il portoghese - Tiago Santos è più vicino al milan di Emerson Royal. ecco le due ragioni per cui il portoghese è in vantaggio nelle gerarchie. Il mercato del milan è delineato nelle intenzioni, occorre solo definire ... notiziemilan