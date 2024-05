(Di martedì 28 maggio 2024) Da sabato 1° giugno sarà attivo il sistema di bigliettazioneper lealla Biblioteca, disponibile attraverso i siti della Bibliotecae di CoopCulture. Sarà quindi possibile acquistare direttamente il biglietto dal proprio dispositivo. Basterà poi presentarsi alla biglietteria della Biblioteca, presentando la stampa del biglietto o il QR code direttamente dal proprio smartphone. Il servizio non comporta costi aggiuntivi. https://www.coopculture.it/it/prodotti/biglietto-di-ingresso-alla-biblioteca--antica/.

Malatestiana, biglietti online per le visite guidate - malatestiana, biglietti online per le visite guidate - Da sabato 1° giugno sarà attivo il sistema di bigliettazione online per le visite guidate alla Biblioteca malatestiana, disponibile ... ilrestodelcarlino

Alla Rocca Malatestiana di Cesena un’estate da vivere: dalle “cene” con gli autori ai concerti all’alba - Alla Rocca malatestiana di Cesena un’estate da vivere: dalle “cene” con gli autori ai concerti all’alba - È un’estate all’insegna della musica, con particolare attenzione ai giovani talenti, della cultura e dell’intrattenimento quella che sta per cominciare alla Rocca malatestiana di Cesena, sotto la ... forli24ore

Cesena, Rocca Malatestiana: concerti e spettacoli dell’estate 2024, il programma con Statuto, Carofiglio, Buffa, Nobraino e tanti altri - Cesena, Rocca malatestiana: concerti e spettacoli dell’estate 2024, il programma con Statuto, Carofiglio, Buffa, Nobraino e tanti altri - È un’estate all’insegna della musica, con particolare attenzione ai giovani talenti, della cultura e dell’intrattenimento quella che sta per ... corriereromagna