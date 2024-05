Makecampus è la scuola di moda per i tecnici del settore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono diversi anni che nel mondo dellasi sente parlare della difficoltà crescente di trovare figure specializzate con una formazione tecnica. L'istitutonasce nel 2018, proprio per rispondere a questa esigenza e dare a questola possibilità di assumere dei giovani che siano in grado di svolgere tutte quelle mansioni che sono alla base della “vita” di un brand, piccolo o grande che sia. Che si tratti di modellistica, di sviluppo prodotto, di lavorazione con grafiche in due o tre dimensioni, questi sono alcuni esempi di possibili percorsi lavorativi che spesso gli studenti non tengono in considerazione al momento di effettuare una scelta di carriera, ma che, oltre a essere dimensioni particolarmente creative, permettono di accedere a questo ambito con competenze particolarmente richieste.