Ma guarda questi due Affari Tuoi il pubblico a valanga su Alessia e Paolo per i soldi persi

(Di martedì 28 maggio 2024), èdal Lazio una delle ultime concorrenti di Amadeus prima del suo passaggio su Nove. Viene da Roma, si è presentata in studio con il maritoma la partita è stata tutto fuorché fortunata. Arrivati alla fine, con i pacchi da 20 e da 15mila euro, hanno rifiutato il cambio offerto dal Dottore. “A casa dicevamo di voler evitare proprio questa situazione”, dice subito lui mentre lei, con in mano il pacco numero 8, ammette: “L’8 è un numero che ci sta seguendo da un po’ di tempo, però magari il Dottore sta provando ad aiutarci”. “A me l’8 piace, di solito io cambio però l’8 è l’infinito, c’è una voglia di stare sempre insieme un po’ come nella nostra storia, l’infinito come il nostro amore”, le suggerisce a quel punto

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 27 maggio su Rai1 ha giocato Alessia , concorrente del Lazio, accompagnata dal marito Paolo . La coppia ha vinto 20 euro. Quando i concorrenti hanno evidenziato la loro fortuna in amore, Amadeus non ha trattenuto una battuta.Continua a leggere fanpage

Affari tuoi, Alessia fregata dal marito: "Insulti fuori dallo studio" - Affari tuoi, alessia fregata dal marito: "Insulti fuori dallo studio" - CHIETI. Ha vinto 100mila euro alla trasmissione televisiva “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai 1. Il fortunato concorrente è un luogotenente dei carabinieri, Carlo Marulli, 55 anni di… Leggi ... informazione

Tale e Quale Show, svolta inaspettata per Carlo Conti: Matilde Gioli al posto di Loretta Goggi - Tale e Quale Show, svolta inaspettata per Carlo Conti: Matilde Gioli al posto di Loretta Goggi - Carlo Conti corre ai ripari: chi potrebbe sostituire Loretta Goggi Ancora prima di tuffarsi nella nuova avventura al Festival di Sanremo, Carlo Conti ... televisionando

Tale e Quale, Loretta Goggi via dalla giuria: i nomi (e i sogni) di Carlo Conti per sostituirla - Tale e Quale, Loretta Goggi via dalla giuria: i nomi (e i sogni) di Carlo Conti per sostituirla - La cantante ha annunciato che non sarà più giudice dello show dopo 13 anni: confermato il resto del cast, Marcuzzi, Gioli, Cuccarini e tante altre in corsa ... libero