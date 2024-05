Ma che razza di parole L’Eredità polemiche del pubblico per la scelta di Roberto Benigni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Marco Liorni aveva annunciato che a breveavrebbe ospitato una Ghigliottina speciale. E dopo le indiscrezioni sull’ultimo gioco ‘da Oscar’, che sembrava indicare proprio, è arrivata la conferma. “Stasera – lunedì 27 maggio – l’ultimo gioco del, la “Ghigliottina”, porta la firma di un grande artista, di un poeta”, ha scritto sui social il conduttore nella giornata si lunedì, poco prima della messa in onda del quiz game da lui condotto e in onda su Rai Uno. “Ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sueieri, di fronte al Papa, di fronte a tanti bambini. Mi auguro che gli insegnanti e le famiglie trovino spunto in quelleper ascoltare quello che suscitano nei bambini e nei ragazzi”, ha scritto il conduttore Marco Liorni sul suo account Instagram.