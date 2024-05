M Otank israeliani nel centro di Rafah

(Di martedì 28 maggio 2024) Diversi carri armatihanno raggiunto ildi. Lo riferiscono mediache citano media internazionali. I tank sono stati avvistati vicino alla mosche al-Awda, un punto di riferimento neldi. Al momento i mediariportano che non ci sono commenti dell'Idf e che i militari rilasceranno dichiaraizoni sull'operazione nel corso della giornata.

