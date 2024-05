Lupin III – La pietra della Saggezza arriva al cinema in versione restaurata

(Di martedì 28 maggio 2024) Nexo Digital, in collaborazione con Yamato Video, porterà nelle sale deiitaliani il primo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo:III – Latorna inin 4K, scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato Continua la rassegna Anime al, creata da Nexo Digital in collaborazione con Yamato Video, che porta nelle sale deiitaliani le grandi pellicole del passato più prossimo, ma anche di quello remoto, delle grandi produzioni giapponesi. E in occasione del 45esimo anniversario del primo anime realizzato con la tecnica “Animevision”, formato widescreen che segnò una nuova era per l’animazione, il 24, 25 e 26 giugno si terrà un evento speciale in una lista di sale selezionate e che saranno presto disponibili su nexodigital.

Lupin III torna al cinema in 4K: a giugno 2024 verrà riproposto il film La Pietra della Saggezza - lupin III torna al cinema in 4K: a giugno 2024 verrà riproposto il film La pietra della Saggezza - Per la nuova stagione di Anime al Cinema viene riproposto lupin III - La pietra della Saggezza, film del 1978 restaurato in versione 4K. drcommodore

Lupin III - La Pietra della Saggezza al cinema in versione restaurata 4K solo il 24, 25, 26 giugno - lupin III - La pietra della Saggezza al cinema in versione restaurata 4K solo il 24, 25, 26 giugno - Un altro anime di culto approda nei cinema grazie a Nexo Digital. Si tratta di lupin III - La pietra della Saggezza, primo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo lupin e primo anime realizzato ... movieplayer

Lupin III – La Pietra della Saggezza torna al cinema in versione restaurata 4K - lupin III – La pietra della Saggezza torna al cinema in versione restaurata 4K - Torna nei cinema il primo film dedicato al ladro gentiluomo più iconico. lupin III - La pietra della Saggezza in 4K è da non perdere! cinematographe