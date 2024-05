L’Ungheria di Orban ha bloccato un’altra volta gli aiuti militari europei all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea non è riuscito ad approvare un pacchetto da 6,5 miliardi diall'Ucraina a causa del veto posto dall'Ungheria. Non è la primache il paese guidato da Orbán ostacola le decisioni dell'Ue per finanziare la difesa di Kiev. Il capo della diplomazia europea Borrell ha detto che questi ritardi nell'approvazione degli"possono essere misurati in vite umane". Poi anche lui, come il segretario generale della Nato Stoltenberg, ha aperto alla possibilità di usare armi europee in territorio russo. .