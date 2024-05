L’ultima campanella poi campi solari Attività e sport per ogni età | la mappa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – La fine della scuola si avvicina e si pianificano i. La lista delleestive organizzate da circoli, scuole, parrocchie e associazioni è lunghissima. Ci si può iscrivere per una sola settimana o per mesi interi, lesono pensate per bambini e ragazzi difascia d’età. Prezzi da novanta euro circa in su a settimana ma variano a seconda degli orari scelti e delleofferte. Con iestivi tornano anche i voucher Tempo Bello dell’amministrazione comunale. Il progetto «Tempo bello 3.0» riguarda infatti i contributi messi a disposizione dal Comune: per la fascia 12-36 mesi si potrà richiedere da domani alle 9 sul sito del Comune, mentre per la fascia 3-14 anni, gli interessati potranno collegarsi al link del Comune da giovedì alle 9.