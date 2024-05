Lui può e lei no? Feltri inchioda l' ipocrisia della sinistra su Meloni-De Luca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 28 maggio 2024) Un colpo da "standing ovation" quello di Giorgiache a Caivano, salutando il presidenteRegione Campania, Vincenzo Deha usato come un boomerang l'insulto rifilatole tempo fa: "Sono quella str...". Il video ha fatto subito il giro dei social in una campagna elettorale che entra nel vivo in vista del voto europeo. "Premesso che a me Desta simpatico, siamo amici, sembra Totò, ma è stato lui a chiamarla 'stro**a', e dopo che lei dice 'sono quella stro**a' non va bene?, commenta Vittorio. "Ormai, qualunque cosa dica lanon va bene. Siamo al ridicolo", aggiunge il direttore editoriale del Giornale all'Adnkronos che ha raccolto vari commenti sul caso. La premier "ha usato il linguaggiocontemporaneità everità che testimonia ironia, divertimento e creatività", dice Vittorio Sgarbi, "le frasipremiersono una presentazione straordinaria, che ripercorre tutta la grande letteratura del Novecento", sottolinea l'ex sottosegretario alla Cultura che fa alcune citazioni per corroborare il suo assunto: "L'uso di parolacce, di esclamazioni colorite, parte dal linguaggio irriverente dell'Ubu Re di Alfred Jarry, scrittore e drammaturgo francese, passando per le 200 pagine dell'Ulisse di Joyce, fino all'intera opera di Pasolini", snocciola Sgarbi.