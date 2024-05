L' Ue fa esplodere anche San Marino | verso il voto un caso senza precedenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il prossimo 9 giugno, mentre gli italiani andranno a votare per eleggere il nuovo Parlamento europeo, circa 20mila sammarinesi si recheranno alle urne per le elezioni politiche del piccolo Stato che si trova tra Emilia Romagna e Marche. Per la precisione, sceglieranno i 60 membri del Consiglio Grande e Generale, il Parlamento monocamerale di Sanche sta in carica per cinque anni e che dovrà decidere sui futuri rapporti con l'Unione europea. Il meccanismo diè quello proporzionale, ma se nessuno dei partiti o delle coalizioni in lizza raggiunge la maggioranza (né riesce a raggiungerla post-tramite accordi con altre forze) è previsto un ballottaggio e la lista vincente prenderà la maggioranza dei seggi, potendo così procedere alla formazione del Congresso di Stato, che è il governo formato da 10 segretari (ministri) ed è presieduto da due Capitani reggenti, la cui carica dura a turno sei mesi.