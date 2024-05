Luciano Benetton lascia la presidenza del Gruppo Benetton | Tradito dai manager

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 maggio 2024)ha annunciato il suo addio alla, da lui fondato nel 1965 insieme ai fratelli Gilberto e Carlo e alla sorella Giuliana. Sabato scorso ilha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera per motivare la sua decisione: “Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i verticiiali non era reale”. L’occasione è l’annuncio di un addio, un’uscita dalla creatura che ha contribuito a far nascere, all’attività imprenditoriale che è diventata una ragione di vita. E che ora, alla luce delle ultime vicende, si è rivelata una delusione., 89 anni appena compiuti, tiene a precisare che questa scelta è coerente con “la mia storia”, che ogni decisione è stata presa “per i dipendenti, le famiglie, i tanti che entrano fiduciosi nei negozi, dalla Moldavia a Parigi, da Nuova Delhi a Los Angeles”.