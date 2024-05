Lucca più di mille giovani al test di medicina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Alcuni, in preda all’ansia, cercano di fare un ripasso dell’ultimo minuto, altri invece fanno merenda tranquilli e giocano a carte seduti sotto gli alberi. “Come va, va”. Erano oltrei ragazzi e le ragazze che questa mattina hanno letteralmente invaso il Polo Fiere diche, ancora una volta, ha ospitato idi ammissione al corso di laurea in. Le aspiranti matricole, provenienti per lo più da, Versilia, Pisa e Massa, sono 1100 per solo 333 posti, di cui 4 sono riservati a studenti non comunitari. Il sogno di una vita per tanti, per alcuni invece un sempliceper verificare quanto sono in gamba. Le prove di ammissione si terranno in due distinte sessioni e la prima è prevista proprio oggi.