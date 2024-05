Luca Barbareschi | La fedeltà? Da single sono andato a letto con più mogli io…

(Di martedì 28 maggio 2024) Il Corriere della Sera ha intervistato, 67 anni, attore, regista, produttore, ex onorevole, protagonista di The Penitent, presentato a Venezia. Si parte dai rimorsi e dagli errori.: «Non mi pento mai di nulla,responsabile delle mie azioni. Certo ho commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro. La vita ti mette davanti a scelte obbligatorie, alcune più difficili, che ti dilaniano, spesso è complessa e priva di logica. Per Lucrezia ho abbandonato la famiglia. Quando poi lei mi ha lasciato credevo di morire dal dolore. Invece con miae Elenarinato, miinnamorato di nuovo e ho avuto altri due bambini».

Presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il nuovo film diretto, prodotto e interpretato da Barbareschi arriva nei cinema italiani dal 30 maggio prossimo. ecco trailer e trama di The Penitent . comingsoon

The Penitent , ecco trailer e poster del nuovo film di Luca Barbareschi scritto insieme al Premio Pulitzer David Mamet: presentato a Venezia80 , nel cast Catherine McCormack, Adam James e Adrian Lester Di nuovo insieme Luca Barbareschi e David Mamet con un film intenso e tagliente che ci ricorda ... spettacolo.eu

Luca Barbareschi: «Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta. I miei figli tutti diseredati, mamma mi abbandonò a 6 anni» - luca barbareschi: «Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta. I miei figli tutti diseredati, mamma mi abbandonò a 6 anni» - luca barbareschi, 67 anni, attore, regista, ex deputato della Repubblica, ha presentato lo scorso anno la sua ultima fatica, The Penitent, film in cui è regista, produttore e ... ilmattino

Mamet e Barbareschi, diritto d’autocoscienza - Mamet e barbareschi, diritto d’autocoscienza - THE PENITENT di luca barbareschi (Italia, 2023, durata 120’, 01 Distribution guarda il trailer) con luca barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester Giudizio: 3 ½ su 5 Nelle sale C’è u ... marilyn.corriere

The Penitent: recensione del film di Luca Barbareschi - The Penitent: recensione del film di luca barbareschi - La recensioen di The Penitent (2023), il film di e con luca barbareschi ispirato a una storia vera attacca gli eccessi della cancel culture ... cinematographe