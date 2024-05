(Di martedì 28 maggio 2024)si è raccontato in una lunga intervista in cui ha messo in luce i momenti anche più dolorosi della sua vita, come l'abbandono di sua madre. L'attore, produttore e regista, padre di seiha scelto di diseredarli, spiegando di averlo fatto per il loro bene. .

Luca Barbareschi: “Ho diseredato i miei sei figli, così devono lavorare” - Luca barbareschi: “Ho diseredato i miei sei figli, così devono lavorare” - Luca barbareschi si è raccontato in una lunga intervista in cui ha messo in luce i momenti anche più dolorosi della sua vita, come l'abbandono di sua ... fanpage

Luca Barbareschi: "Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta" - Luca barbareschi: "Per Lucrezia Lante della Rovere lasciai mia moglie incinta" - Certo ho commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro": parla così Luca ... today

Pronto soccorso, l'attesa è sempre più lunga: un paziente aspetta in media 31 ore per una visita. Nel 2019 erano "solo" 25 - Pronto soccorso, l'attesa è sempre più lunga: un paziente aspetta in media 31 ore per una visita. Nel 2019 erano "solo" 25 - Andare al pronto soccorso per un'emergenza sembra quasi non essere una buona idea. Nel 2023 il tempo medio di attesa è stato di 31 ore, 6 in più - ben il 25% - rispetto ... leggo