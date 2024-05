Lovere cade una lingottiera da 350 chili | operaio di 35 anni riesce a schivarla

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024). Ha rimediato un trauma alla gamba, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Undi 35è ricoverato in codice giallo all’ospedale didopo un infortunio in azienda avvenuto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 maggio all’interno della sede distaccata della Tenaris di via Paglia. Il 35enne, dipendente di una ditta esterna, insieme ad altri colleghi tra cui il manovratore da terra del carroponte, intorno alle 2 si trovava in una postazione detta “fossa” (posta a un livello inferiore rispetto al pavimento), recintata con una rete di protezione. Gli operai stavano lavorando su unaper le successive movimentazioni, che avvengono quando dentro la fossa non ci sono operai. Il successivo spostamento con il carroponte, però, ha causato l’improvvisa caduta della, dal peso di circa a 350, dentro la fossa.