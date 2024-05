Lotta al degrado | rimozione delle scritte alla Torre Guelfa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Pisa, 28 maggio 2024 - Operatori al lavoroper rimuovere levandaliche. Non si ferma la battaglia dell'amministrazione comunale per ripulire Pisa dae affissioni abusive. «Questa attività - ha detto l'assessore all'ambiente Giulia Gambini - rientra nelle azioni di contrasto alche l’amministrazione porta avanti. Dal 2020 abbiamo investito tante risorse in termini economici e di personale su questo fronte per migliorare ancora di più il decoro urbano, in particolare attraverso un lavoro continuo e tempestivo di cancellazione diabusive su immobili vincolati e non, sia in centro che nelle altre zone della città. Lo scorso agosto abbiamo definito un accordo quadro con Avr per portare avanti questa attività in maniera continua.