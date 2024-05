L’ortoflorofrutticoltura in Campania | verso nuove strategie

(Di martedì 28 maggio 2024) di Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision Il comparto ortoflorofrutticolo dellarappresenta uno dei settori più dinamici e vitali dell’economia regionale. Con una tradizione agricola radicata e un clima favorevole, la nostra regione si distingue per la qualità e la varietà dei suoi prodotti, che vanno dalla frutta esotica agli ortaggi tipici della dieta mediterranea. Tuttavia, nonostante questi punti di forza, il settore affronta sfide significative che richiedono un approccio innovativo e una formazione continua per rimanere competitivi. La situazione attuale: punti di forza e debolezza Il comparto ortoflorofrutticolo campano gode di numerosi vantaggi competitivi. Il terreno fertile e il clima mite consentono la produzione di frutta e verdura di alta qualità, apprezzata sia sul mercato nazionale che internazionale.

