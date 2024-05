L' oro è il denaro dei re dell' est e del Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 28 maggio 2024) La corsa’oro di queste settimane non proviene da investitori privati, se non marginalmente, ma dalle banche centrali e dall'Estremo: riflette un mondo che si sta sempre più fratturando lungo linee di faglia geopolitiche, culturali, economiche e strategiche. La domanda del metallo gialloe banche centrali è stata pari a 290 tonnellate nel primo trimestre, un inizio più forte di qualsiasi anno mai registrato. Se da sempre il metallo giallo è considerato una potenziale fonte di stabilità monetaria e di sicurezza economica oggi è qualcosa di più: assistiamo ad nuova politica'oro, governata dalle tensioni per la sicurezza globale di un mondo in evoluzione, che riflette la crescente convinzione che stia emergendo un nuovo ordine politico e che stiano aumentando i rischi geopolitici del sistema valutario fiat.