L’oro aretino conquista anche Las Vegas

(Di martedì 28 maggio 2024) Un gruppo di aziende aretine associate a Confindustria Toscana Sud prenderà parte, dal 31 maggio al 3 giugno, alla fiera della gioielleria JCK, in programma a Las. Lo fa sapere Confindustria Toscana Sud. Si tratta di Coar spa, Croma Catene srl, Del Pia srl, Giordini srl, Gold Art srl, Graziella Braccialini spa, Jessica spa, Migliorini Gioielli srl, Orchidea Preziosi srl, Prestige srl, Richline Italy srl, S.I.L.O. spa e Unoaerre Industries spa. La partecipazione italiana all’esposizione collettiva è stata organizzata da ICE e Camera di Commercio di Arezzo e Siena. "Quello di Lasè un appuntamento molto importante, durante il quale incontriamo i nostri clienti abituali e abbiamo l’occasione per mostrare i nostri gioielli ai tanti operatori e visitatori che frequentano la fiera, reperendo nuovi e interessanti contatti.

