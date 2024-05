Locarno Film Festival | a Claude Barras il Locarno Kids Award la Mobiliare

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 28 maggio 2024) Il regista e animatore svizzerosarà premiato con ilLa, il riconoscimento dedicato alle personalità capaci di far arrivare il cinema agli spettatori più piccoli. Autore dell’amatissimo La mia vita da Zucchina,porterà il suo ultimo lungometraggio Sauvages (2024) – recentemente presentato a Cannes – in piazza Grande,, la sera di martedì 13 agosto. Con l’uscita nel 2016 di Ma vie de Courgette, la celebre commedia in stop-motion scritta insieme a Céline Sciamma,ha rapidamente conquistato il pubblico internazionale, ottenendo due César e una nomination agli Oscar. A partire dall’anno seguente, con Nancy Huston e Morgan Navarro,ha cominciato a sviluppare l’idea per un nuovo lungometraggio d’animazione, scritto poi insieme a Catherine Paillé: Sauvages (2024), che approderà adopo la première a Cannes, racconta la lotta di un cucciolo di orango e dei suoi amici per salvare la foresta del Borneo.