Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale tra i due titoli di Stato sale a 128 punti , rispetto ai 127 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,83%, rispetto al 3,82% della vigilia. quotidiano

Lo spread tra Btp e Bund chiude in leggero rialzo a 130 punti - Lo spread tra Btp e bund chiude in leggero rialzo a 130 punti - spread tra Btp e bund tedeschi a 10 anni in lieve aumento: il differenziale ha concluso la giornata sui mercati telematici a 130 punti base contro i 128 dell'avvio. (ANSA) ... ansa

Aspettative inflazione Eurozona - Aspettative inflazione Eurozona - Rendimenti Btp, bund e Treasury. Aspettative dei consumatori sull’inflazione dell’Eurozona. Aste Btp short term e Btp indicizzati all’inflazione. milanofinanza

Seduta debole in Europa, Piazza Affari a -0,3% - Seduta debole in Europa, Piazza Affari a -0,3% - Piazza Affari chiude in calo, in linea con l’Europa. Migliorano le aspettative di inflazione della zona euro, in attesa del report di venerdì ... borse