Lo sport insegna a vivere ai piccoli campioni

(Di martedì 28 maggio 2024) Non c’è alcun dubbio che lofaccia bene alla salute. È risaputo che l’attività fisica, svolta con regolarità, rafforzi il sistema immunitario. Tutti gli studenti dovrebbero praticare qualchecome attività di distrazione e di svago. Loaiuta a socializzare e migliora l’autostima, infatti è stato rilevato che gli adolescenti che praticano unosono più sicuri di sè. Oltre a ciò il movimento serve a controllare le emozioni e a combattere lo stress; i ragazzi possono così scaricare tensioni, ansia e stanchezza derivanti dalla scuola e dallo studio. Attraverso loi giovani imparano a competere in maniera ’sana’ e, soprattutto, imparano a divertirsi senza dover per forza vincere. È importante capire che emergere in unonon significa vincere a tutti costi, anche se l’obiettivo a cui tendere è quello, tuttavia saper affrontare le sconfitte è importante per imparare a fronteggiare meglio le delusioni della vita.