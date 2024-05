LIVE Zeppieri-Mannarino Roland Garros 2024 in DIRETTA | si comincia con l’azzurro al servizio

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Game. Decolla il dritto incrociato di, che torna ora alla battuta. AD-40 Che beffa. Il passante di dritto dicolpisce il nastro e scavalca. 40-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’italiano. 30-40 Palla del controbreak. Cambio in lungolinea di rovescio del francese che termina in rete. 30-30vincente. 15-30 Arriva il gratuito con il rovescio dal centro del. 0-30 Braccio di ferro sulla diagonale di dritto vinto dal laziale. 0-15 Subito doppio fallo del transalpino. 1-0 Break. Risposta di dritto stavolta perfetta del francese. 30-40 Palla break. Si ferma sul nastro il dritto lungolinea del

16:15 Con oltre 5 ore di ritardo può finalmente iniziare il programma odierno sui campi laterali. Sul Court 7 sta per cominciare la sfida femminile tra Mertens e Carle, poi sarà la volta del nostro Giulio Zeppieri. A più tardi! 15:20 Cancellati tutti i ... oasport

18:51 Sono già in campo i due protagonisti del secondo match sul Court 7. 18:50 Giornata parigina caratterizzata da pioggia, temperature autunnali ed umidità. Di conseguenza le condizioni dei campi sono decisamente rallentate. 18:46 Quello che andremo a ... oasport

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Zeppieri-Mannarino , incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 (terra battuta). Il laziale, numero 148 della classifica mondiale, è reduce da tre ottime partite vinte nel tabellone di qualificazione. L'urna non è stata particolarmente malevola. Di ... sportface

