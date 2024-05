LIVE Zeppieri-Mannarino Roland Garros 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

(Di martedì 28 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 Sono già in campo i due protagonisti del secondosul Court 7. 18:50 Giornata parigina caratterizzata da pioggia, temperature autunnali ed umidità. Di conseguenza le condizioni dei campi sono decisamente rallentate. 18:46 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente delche troverà al secondo turno chi uscirà vincitore dal derby australiano tra Thanasi Kokkinakis ed Alexey Popyrin. 18:42 Si chiude una maratona di due set durata oltre due ore e mezza con la vittoria della belga Mertens. Tra poco meno di ventientreranno finalmente in campo Giulioed il francese Adrian. 17:11 Concluso il primo set tra Mertens e Carle, con la belga impostasi con lo score di 6-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-EUBANKS LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-FILS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° match DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI NADAL-ZVEREV 30-30 Regalo di Tiafoe a rete! 30-15 Non risponde di dritto Bellucci sulla seconda. 15-15 ... oasport

Sky, non solo Euro 2024: estate da 3.500 ore di sport live. Un evento al giorno da Wimbledon alle Olimpiadi fino all'atletica - Sky, non solo Euro 2024: estate da 3.500 ore di sport live. Un evento al giorno da Wimbledon alle Olimpiadi fino all'atletica - Tutte le 51 gare in diretta e oltre 200 ore live: Sky sarà la casa di Euro 2024, che sarà l'evento clou dell'estate per la pay-tv. Su Sky infatti andranno in diretta tutte ... leggo

L'estate di Sky Sport tra Europei e Wimbledon: in programma anche i Giochi Olimpici gli Europei di atletica. La programmazione - L'estate di Sky Sport tra Europei e Wimbledon: in programma anche i Giochi Olimpici gli Europei di atletica. La programmazione - L'estate di sport sarà raccontata da Sky Sport, con focus principale su Europei di calcio e il Grande Slam di tennis sull'erba, il tanto atteso torneo di Wimbledon. Di ... ilmessaggero

LIVE – Cobolli-Medjedovic 4-1, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in DIRETTA - LIVE – Cobolli-Medjedovic 4-1, primo turno Roland Garros 2024: RISULTATO in diretta - Il live e la diretta testuale di Cobolli-Medjedovic, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2024 sul Court 13. sportface