LIVE – Zeppieri-Mannarino primo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 28 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il laziale, numero 148 della classifica mondiale, è reduce da tre ottime partite vinte nel tabellone di qualificazione. L’urna non è stata particolarmente malevola. Di fronte a lui, infatti, c’è il trentacinquenne padrone di casa, tennista che non si è mai trovato particolarmente a suo agio su questo tipo di superficie. Si è presentato a quest’appuntamento, non a caso, con una striscia aperta di quattro sconfitte di fila all’esordio sul rosso tra circuito maggiore e Challenger. Tra i due giocatori non ci sono precedenti da registrare, conche, nonostante una graduatoria nettamente inferiore, partirà di gran lunga favorito secondo le quote dei bookmakers.

Zeppieri-Mannarino, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming - zeppieri-mannarino, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming - Domani, martedì 28 maggio, l'italiano Giulio Zeppieri affronterà il padrone di casa transalpino Adrian Mannarino, numero 22 del seeding, nel primo turno ... oasport

LIVE Arnaldi-Fils 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, Roland Garros 2024 in DIRETTA: altra impresa, eliminato anche il francese n.3 - live Arnaldi-Fils 6-3, 4-6, 6-4, 6-2, Roland Garros 2024 in DIRETTA: altra impresa, eliminato anche il francese n.3 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live LA DIRETTA live DI SINNER-EUBANKS LA DIRETTA live DI FOGNINI-VAN DE ZANDSCHULP (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA ... oasport

Sinner-Eubanks oggi al Roland Garros: orario e dove vedere in tv - Sinner-Eubanks oggi al Roland Garros: orario e dove vedere in tv - Come e quando seguire il debutto della stella azzurra a Parigi. In gioco c'è il sogno di diventare numero 1 al mondo ... corrieredellosport